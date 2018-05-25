طمئنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن إعصار مكونو لن يؤثر على مناطق المملكة كما يتم تداولة في العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.وقالت الهيئة «أن الإعصار قبل دخولة إلى المملكة سيتحول إلى عاصفة مدارية وتضعف».وأشارت الهيئة أن المناطق التي ستتأثر هي «خرخير، شرورة ونجران» وستكون سرعة الرياح ١٢٠كم في الساعة وستشهد تلك المحافظات أمطار غزيرة فيما ستتاثر جازان والرياض بكتلة رطبة.من جهتة أعلنت الشؤون الصحية في منطقة الرياض والمناطق المتوقع تأثرها حالة الطوارئ والاستعداد للحالة التي ستبدأ فجر غدا السبت.وأكدت صحة الرياض أن هذه الاستعدادات تأتي بحسب تحذيرات الدفاع المدني، مطالبة بتحديث بيانات السعة السريرية في المستشفيات والمراكز الصحية وتنفيذ الخطط حسب المتبع في تلك الحالات.