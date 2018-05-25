لقيت لاعبة الدراجات الإماراتية مزنة عبد الله علي حتفها، أثناء التدريب مع فريقها "الوثبة للدراجات" في منطقة ميدان استعدادًا للمشاركة في بطولة ناس الرمضانية.وأوصح شهود عيان أن الحاث كان مروعاً اذ اصطدمت بها سيارة مسرعة من الخلف ومتجاوزة للخط الأصفر والتي كانت تتدرب عليه اللاعبة مزنة، مع فريقها.وكشف مدير فريق الوثبة للدرّاجات، سليمان الحمادي، عن رسالة هاتفية أرسلتها إليه اللاعبة المواطنة مزنة عبدالله، قبل لحظات من الحادث، مشيراًَ إلى أن مزنة كتبت في الرسالة: «تقبل الله طاعاتكم».وتقدم رئيس اتحاد الدرّاجات، أسامة الشعفار، نيابة عن مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، بالتعازي إلى أسرة اللاعبة مزنة عبدالله علي، وإلى أسرة فريق الوثبة للدرّاجات في وفاة اللاعبة.