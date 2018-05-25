تقدم وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي المصلين في الجامع الكبير بمركز بحر أبوسكينة على الشهيد الرقيب أول إسماعيل بن محمد أحمد عسيري، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.ونقل العاصمي تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما نقل تعازي أمير منطقة عسير، ونائبه.من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.