لحق ظافر دشيش الخثعمي بركب الشهداء مدافعاً عن ثرى الوطن الطاهر. وشاركت جموع غفيرة أمس (الخميس) في مواراته الثرى إلى مقبرة الصدر شمال مركز خثعم، بعد الصلاة عليه بأحد الجوامع بالبشائر شمال عسير، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية.وأعرب والد الشهيد عن اعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.من جانبه، أوضح شقيق الشهيد سداح الخثعمي أن أخاه لقي ربه وهو يدافع عن الوطن، وأن زملاءه أكدوا استبساله في المعركة، بتمكنه من القضاء على عدد من الحوثيين قبل استشهاده، مضيفا أنه عرف بشجاعته، إذ تعرض للإصابة 3 مرات حتى كتب الله له الشهادة. يذكر أن الشهيد متزوج، ولديه ابنان.