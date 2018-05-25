في استطلاع حديث أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بعنوان (آراء السعوديين حول أداء العمرة في رمضان)، أكد 73% من السعوديين حرصهم على أداء عمرة رمضان هذا العام. فيما يفضل 82% منهم الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة بالسيارة، بينما يفضل 13% استخدام الطائرة، ويفضل 5% فقط الذهاب بالحافلات.وشارك في الاستطلاع، عينة عشوائية مكونة من 1080 سعوديا من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور فيهم 55%، في حين بلغت نسبة الإناث 45%، ونفذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية، اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع أفراد العينة. وأظهر الاستطلاع أن 83% من السعوديين لديهم النية لأداء العمرة في رمضان خلال هذا العام، إذ أجاب 73% منهم بـ«نعم» عند سؤالهم حول قرار ذهابهم للعمرة في رمضان هذا العام. وهذا يعني أن 7 من كل 10 سعوديين ينوون أداء العمرة هذا العام. كما يحرص 76% منهم على أداء العمرة سنويا في شهر الصيام. وأبانت النتائج أن 66% من السعوديين ينفقون أقل من 1000 ريال في رحلة العمرة، بينما ينفق 8% منهم أكثر من 5 آلاف ريال. فيما بلغ متوسط المبلغ الذي ينفقه السعوديون لأداء عمرة رمضان 1200 ريال.