لن يكشف صالح الخشة أحد أشهر صناع السوبيا بالمدينة المنورة عن سر تميزه، غير أنه يزود المهتمين بمكونات المشروب الشهي، إذ يتكون من الشعير المديني المغسول والمنظف جيدا والمطحون بعناية، ثم يضاف إليه الهيل والقرفة ويقدم باردا مع نكهات الفراولة. ويرى الخشة الذي امتهن السوبيا قبل نحو 45 عاما أن المشروب بات تراثا حجازيا ولا يحلو الإفطار إلا به، وما زال الطلب يتزايد على السوبيا سنوياً في رمضان أكثر من العام الذي سبقه؛ وانتشر في كل المناطق ويقول: إنه يبيع أكثر من 1000 عبوة أسبوعيا، ولا يخفي الخشة سعادته بحرص الأهالي على الموروث الشعبي وثبات التقاليد حتى عند الشباب وحرصهم على الأكلات الشعبية جنبا إلى جنب الحديثة، فلا تكاد الموائد تخلو من الزبيب، والتمر الهندي، والليمون بالنعناع، والبليلة، والمنتو، واليغمش، والشريك، واللقيمات.