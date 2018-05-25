أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تعليماته لتشكيل اللجان المكلفة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام في كل من السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظتي الدرب وضمد، لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المقررة من قبل وزارة الداخلية.من جانبه، أكد المتحدث باسم الإمارة علي زعلة أن اللجان تضم مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون ومكافحة المخدرات وممثلين عن إمارة المنطقة (إدارة شؤون السجناء) والمحافظات ذات العلاقة، وتباشر مهماتها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من العفو الذي صدر بتوجيه سام كريم نهاية الأسبوع الماضي بالعفو عن بعض السجناء المحكومين في قضايا الحق بمناسبة رمضان.من جهة ثانية، شهد أمير جازان، أمس (الخميس)، توقيع اتفاقية تعاون بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للشؤون الصحية، الهادفة للارتقاء بالخدمات التأهيلية لنزلاء مركز التأهيل الشامل ودار الرعاية الاجتماعية وتعزيز الخدمات الصحية.وأكد أمير جازان أهمية مثل هذه الاتفاقات لتوفير أفضل الخدمات لأبناء وبنات الوطن، مبرزا ما يجده المواطن والمقيم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في مختلف المجالات ومنها الخدمات التأهيلية الطبية، منوها بأهمية المتابعة الدائمة لكل ما يهم المنطقة والمواطنين والمقيمين بها.وثمن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للشؤون الصحية في هذا الجانب، مؤكداً أن الاتفاقية تترجم المسؤولية والشراكة المجتمعية بين الإدارات، لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن من خدمات.