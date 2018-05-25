تواجه الأمين الجديد لمنطقة جازان نايف بن سعيدان مشاريع متعثرة عدة؛ أبرزها جسر التوحيد بمدينة جيزان، وجسر صبيا الدائري، وجسر الشريعة والعزامة بمحافظة بيش. واستعرض ابن سعيدان، أمس (الخميس)، مبادرات خطة مدينتي 2018، في اجتماعه بوكلاء ومديري الإدارات، وقادة المحاور ومديري المبادرات المنبثقة عنها والمقاولين، للتعرف على نسبة إنجاز الفترة الماضية، حاثا على سرعة إنجاز المطلوب في الوقت المحدد للربع الثاني لعام 2018، وتنفيذ المشاريع البلدية، وتذليل المعوقات للإسراع في تنفيذها في الوقت المحدد بجودة عالية، وإزالة المعوقات التي تواجه مقاولي مشاريع الأمانة، حرصاً على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، مطالبا المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.