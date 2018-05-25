أكد مدير تعليم الكبار بتعليم جازان والمدير التنفيذي للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمنطقة جازان محمد بن علي خضير، أن الحملة تستهدف كبار السن والأميين، مبينا أنه سيقدم لهم التعليم والرعاية الصحية وإلحاقهم بالشؤون الاجتماعية لمن لم يتم إضافته مسبقا، مشيرا إلى أن مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس وجه بتوفير كافة الإمكانات لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها. والتقى خضير في زيارته لمحافظة أحد المسارحة، أمس الأول (الأربعاء)، محافظ المسارحة عبدالله الريثي الذي أكد أن المحافظة ستوفر كافة وسائل الدعم والمساندة لإنجاح الحملة التي تحقق أهداف الوطن في مكافحة الأمية، والمساهمة في نشر التعليم في مناطق المملكة، موضحا أن الحملة ستبدأ في المحافظة ابتداء من 4 شوال وحتى 4 ذي الحجة.