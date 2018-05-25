رأس وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود المجلاد، أمس (الخميس)، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية، نيابة عن أمير منطقة نجران رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية، وناقش الاجتماع جاهزية الجهات المعنية بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية، والاستعدادات لمواجهة مخاطر إعصار «ميكونو». وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة عسير في اجتماعها برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد أحمد الكاسي، أمس (الخميس)، الاستعداد لما قد ينتج من تبعيات وآثار عن الحالة المدارية في بحر العرب (ميكونو)، وما يصحبها من تغيرات مناخية وفقا لما ورد من تنبيهات صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأكد الكاسي أهمية رفع درجة الاستعداد والجاهزية على ضوء الخطط المعدة مسبقا، وتفعيل تواجد أعضاء اللجنة بمقر مركز القيادة والتحكم بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وفق ما يتطلب الموقف للتدخل المباشر لمواجهة أي حالة طارئة ميدانيا.