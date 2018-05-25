تعرض 36 عاملاً من جنسيات عدة لإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة، بعد انقلاب وتحطم الحافلة المقلة لهم على طريق الملك عبدالعزيز في تبوك أمس (الخميس). وأبلغ المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك نبيل العنزي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطن عن اصطدام وانقلاب حافلة عمال قرب أحد المراكز التجارية، وتحركت إلى مسرح الحادثة 4 فرق إسعافية وأخرى من الاستجابة المتقدمة وسادسة من المستشفى العسكري، وتبين بعد الفرزالطبي وجود 3 حالات حرجة و4 متوسطة و8 طفيفة عولجت في الموقع، فيما تم نقل 7 حالات إلى المستشفيات. وأوضح المتحدث أن بقية الحالات مستقرة.