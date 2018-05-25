كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن فريق برنامج إعادة الإعمار السعودي في اليمن -مكتب محافطة سقطرى- يعمل مع السلطة المحلية في المحافظة للتعامل مع الأضرار الناتجة من «إعصار موكونو»، وفتح الطرقات ومساعدة المنكوبين تمهيدا لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها أمس.وأوضح أن طائرات القوات المشتركة السعودية المحملة تستعد بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتوجه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسن الظروف الجوية. فيما أشارت توقعات الأرصاد إلى تحول إعصار «موكونو» إلى الدرجة الثانية متحركا باتجاه شمال- شمال غرب ويبعد عن مدينة صلالة العمانية بنحو 470كم، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار ما بين (126 إلى 144 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة) ويتراوح الموج في بحر العرب ما بين 5 إلى 8م وبسرعة تقدر بـ12 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساعة.وتشير التوقعات إلى تحول العاصفة المدارية التي ستتأثر بها أجزاء من السعودية بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، اعتباراً من السبت القادم إلى الثلاثاء، حيث تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير، شرورة)، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 75كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س.من جانبه، أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم والمتخصص بالطقس والفلك الدكتور عبدالله المسند، أن حجم إعصار «موكونو» حالياً مع كامل أذرعته العملاقة، يعادل دائرة قطرها 2600كلم، ومساحتها 5.3 مليون كم2، أي بقدر حجم السعودية مرتين ونصف تقريباً، في حين لا تتجاوز قُطر عين الإعصار عادة 50كلم.من ناحية ثانية، عقدت اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ بمنطقة الرياض برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي الدعيج أمس (الخميس)، اجتماعاً طارئاً لمتابعة الحالة الجوية والآثار المتوقعة لنشاط العاصفه المدارية «موكونو» على المحافظات الجنوبية للمنطقة اعتبارا من الأحد القادم.من جهة أخرى، رأس وكيل إمارة نجران الدكتور حمود المجلاد، أمس، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية، نيابة عن أمير نجران رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية، وناقش الاجتماع جاهزية الجهات المعنية بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني لمواجهة مخاطر إعصار «موكونو». وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة عسير في اجتماعها برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد أحمد الكاسي، الاستعداد لما قد ينتج من تبعيات وآثار عن الحالة المدارية في بحر العرب (موكونو)، وما يصحبها من تغيرات مناخية.من ناحية أخرى، دعت السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية المبتعثين السعوديين المتضررين من إعصار «إيرما» الذي ضرب ولاية فلوريدا قبل أشهر لاستلام شيكات التعويضات، مشيرة إلى انها سترسلها إلى عناوين البريد الخاصة بهم ابتداء من أمس.