واسى سفير دولة الكويت لدى المملكة ثامر بن جابر الأحمد الصباح، أسرة الربيعي في فقيدهم حمدان بن حامد الربيعي، خال الزميل عبدالعزيز الربيعي مدير مكتب «عكاظ» في مكة المكرمة.وأعرب الصباح في برقية عن خالص التعازي، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان، فيما نقل رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي التعازي والمواساة للزميل الربيعي وأسرة الفقيد.وتوافد إلى مقر العزاء في منزل الأسرة بالطائف، عدد من الأعيان والمسؤولين لمواساة ذوي الفقيد. واعتبر أفراد الأسرة أن المواساة من السفير الكويتي ورئيس البرلمان العربي وكل من عزاهم خففت من مصابهم.