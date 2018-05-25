أعلنت هيئة الزكاة والدخل، نجاح بوابة (زكاتي) الإلكترونية، في استقبال الزكاة من 580 دفعوا أكثر من مليونين و300 ألف ريال خلال الأسبوع الأول من إطلاق البوابة، ليتم توجيه الأموال المحصلة إلى برنامج الضمان الاجتماعي لتصرف على المستفيدين من البرنامج.وأكدت الهيئة الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع على استخدام «زكاتي» بشكل تصاعدي منذ اطلاق البوابة الأسبوع الماضي.وكشفت تأهيل فريق متخصص بمركز الاتصال الموحد بالهيئة للإجابة على استفسارات أفراد المجتمع للبوابة الإلكترونية وتطبيق «زكاتي»، الهادفة إلى توفير خدمة اختيارية جديدة للأفراد تمكنهم من دفع زكاتهم إلكترونيا. وأوضحت في بيان لها أخيرا، أنه منذ إطلاق المشروع، تركزت غالبية أسئلة الجمهور حول أوجه صرف أموال الزكاة المحصلة من بوابة «زكاتي»، إذ أكدت الهيئة أنها تقوم بإيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب بنكي خاص بوكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوجيهها مباشرة إلى مستحقيها.