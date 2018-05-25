شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بعرضٍ تعريفي لمنتجها «المصانع الجاهزة»، في اللقاء المفتوح الذي نظمته بغرفة الأحساء أمس (الخميس)، بالتعاون مع برنامج تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، التي قدمت شرحاً لمبادرتها الوطنية «نُساند» لدعم تنمية المحتوى المحلي بالمملكة، ودورها في تعزيز جهود التوطين.وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «مدن» بندر الطعيمي، أن منتج المصانع الجاهزة هو أحد المشاريع الرائدة التي تقدمها الهيئة من واقع مسؤولياتها كواحدة من الجهات الممكنة للصناعة في المملكة، خدمة لشركائها من المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، لا سيما في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة، وهي مصانع مبنية بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية وقليلة التكلفة، تتناسب مع مشاريع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تشييدها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية لخلق بيئة إنتاجية متكاملة، بهدف توفير الوقت والجهد على المستثمر، تحفيزاً له في التركيز على عملية الإنتاج مباشرةً دون الدخول في إشكالات البناء والتصميم.وأوضح الطعيمي أن عدد المصانع الجاهزة بلغ حتى نهاية الآن أكثر من 408 مصانع مكتملة إنشائيا، تتوافر فيها كافة الخدمات من بنية تحتية مطورة وكهرباء واتصالات ومياه ومواقف للسيارات، ونظم الأمن والسلامة، روعي في تصميمها أن تكون متفاوتة في المساحة، وذلك تسهيلاً لتركيب آلات وخطوط الإنتاج لأغلب الصناعات، وهو ما يوسع من الخيارات أمام المستثمرين، ويتوافق مع احتياجات المصانع التي تتباين في حاجتها للمساحة، ويجعلها متوافقة مع تشكيلة كبيرة من أنواع الصناعات.وتستهدف المصانع الجاهزة -التي تتوافر حالياً بأكثر من 18 مدينة صناعية بمساحات مختلفة- الصناعات النظيفة ذات القيمة المضافة كالأنشطة الدوائية، والغذائية، والكهربائية، ومن المستهدف تغطية 5 مدن صناعية إضافية بحلول 2021، لتصبح المصانع الجاهزة متوافرة بـ 23 مدينة صناعية، بإجمالي أكثر من ألف وحدة.من جهة أخرى، استوفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، تسجيل 132 طلب استثمار بمبادرة (نساند) التي أطلقتها مطلع العام الجاري، قبلت 80 طلبا منها 29 ذات جدوى اقتصادية.وأشار مدير أعلى استثمارات المحتوى المحلي بـ(سابك) المهندس فيصل عداس خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع برنامج تعزيز المحتوى المحلي الصناعي امس الأول (الأربعاء) إلى أن هناك 8 جهات مسؤولة ومختصة ستوفر كل أشكال الدعم والمساعدة لمشاريع واستثمارات وفرص المبادرة الواعدة والمتنوعة، موضحا أن (نُساند) تهدف إلى معالجة المسائل الرئيسة التي يواجهها المستثمرون بدءا من مرحلة إنشاء الأفكار وصولاً إلى تنفيذ الفكرة من خلال تطبيق حلول مدروسة، مبينًا أن (نُساند) يُطبَّق من خلال 4 ركائز أساسية.وأكد الزهراني أن الخطة تستهدف الوصول بمشتريات وخدمات (سابك) من المحتوى المحلي إلى 60%، بمعدل زيادة سنوي 3% من مشتريات (سابك) المحلية من داخل المملكة.