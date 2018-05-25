استغلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، تواجد اللاعب الدولي فهد المولد في جدة لقضاء الراحة الإجبارية التي منحها الجهاز الفني للمنتخب السعودي بيتزي، قبل انخراطه للمعسكر الإعدادي الأخير للأخضر قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، الذي ينطلق الأحد في سويسرا، لتجديد عقد فهد المولد لمدة 4 مواسم قادمة، إذ أعلن نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، تجديد عقد اللاعب 4 سنوات تبدأ بانتهاء العقد الحالي وتستمر حتى عام 2022. وذكر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن توقيع العقد تم بناء على اتفاقية التجديد التي تم توقيعها سابقا مع اللاعب بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده السابق، وتم توقيع عقده الجديد بحضور وكيل اللاعب منصور اليامي، فيما تمنى رئيس النادي للاعب التوفيق في المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة مع زملائه وإسعاد الجماهير الاتحادية.من جانبه، شكر المولد، رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على دعمه المتواصل للاعبي المنتخب السعودي بشكل عام وله على وجه الخصوص، وقال: «الحمدلله أني اتحادي، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على وقفته معي» مختتما تصريحه بقوله: «الوعد روسيا وبإذن الله نقدم شيء يليق بالمنتخب السعودي».من جهة أخرى، تفاضل إدارة نادي الاتحاد بين عدد من الدول الأوروبية لإقامة معسكر الفريق الإعدادي، وستكون إسبانيا الخيار الأول للاتحاديين، إذ من المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق في الـ10 من شوال القادم تحت إشراف المدرب دياز، والذي سيقرر المستبعدين من قائمة الـ28 لاعبا التي حددها الاتحاد السعودي لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.