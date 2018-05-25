اختتمت دورة الإسعافات الأولية للمجموعات الرياضية المختلفة بعنوان (الساعة الذهبية في حياة المريض والمصاب)، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بالتعاون مع فريق الدراجات النارية (أسود الخليج)، والتي أقيمت في معهد إعداد القادة بالرياض، بمشاركة أكثر من 30 متطوعا ومتطوعة، وهدفت الدورة إلى إعطاء المشاركين التوجيهات والتعليمات الإسعافية اللازمة خلال الدقائق الأولى من الإصابات الرياضية لحين وصول الفرق الإسعافية الطارئة، خاصة أن فُرص المريض في البقاء على قيد الحياة أكبر إذا حصل على الرعاية المناسبة في غضون فترة زمنية قصيرة بعد الإصابة الخطيرة.