نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لكلٍ من ذوي الشهيد الرقيب أول محمد بن جابر يحي خبراني، وذوي الشهيد الرقيب حسن بن سلمان أحمد غزواني من منسوبي القوات البرية، اللذين استشهدا دفاعاً عن الوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة جازان.



وعبّر الأمير عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيا الله عزوجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.



من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين الخبراني والغزواني، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.