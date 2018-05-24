كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن فريق برنامج إعادة الإعمار السعودي في اليمن -مكتب محافطة سقطرى - يعمل مع السلطة المحلية في المحافظة للتعامل مع الأضرار الناتجة من «إعصار ماكونو»، وفتح الطرقات ومساعدة المنكوبين تمهيدا لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها هذا اليوم.وأوضح أن طائرات القوات المشتركة السعودية المحملة تستعد بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتوجه لإغاثة ومساعدة الإشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسن الظروف الجوية.