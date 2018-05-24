أدّى محافظ أحد المسارحة الأستاذ عبدالله بن محمد الريثي، بعد صلاة العشاء اليوم (الخميس) بجامع إسكان الحصمة بمحافظة المسارحة، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالله بن قاسم بن علي حسين محزري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد على حدود الوطن بقطاع سقام بمنطقة نجران خلال أداء عمله بالحد الجنوبي، ونقل الريثي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ولوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء، مشيراً إلى أن العزاء للوطن كافة في مصاب الجميع، وأن ماقدمه الشهيد من شجاعة وفداء تكللت بنيله هذا الشرف وهو على رأس العمل مؤدياً لمهامه على أكمل وجه في خدمة دينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه ضد كل معتدٍ.

وعبر والد الشهيد «المحزري» عن فخر أهله وذويه واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ المسارحة شيخ شمل المسارحة، حسين بن أحمد فقيهي، والشيخ علي داود محزري شيخ قبيلة المحازرة ورئيس الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث موسى علي قوفشي ومديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة، وعدد من المشايخ وجمعٌ غفير من الأهالي.