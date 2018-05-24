وضعت لجنة التنمية السياحية بأملج الترتيبات النهائية لانطلاق مهرجان «رمضان أملج أجمل» السبت القادم.

كان ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم (الخميس) برئاسة محافظ أملج زياد البازعي وبحضور أعضائها، حيث تم توزيع المهام وتشكيل اللجان وجدولة الفعاليات خلال أيام المهرجان الذي يستمر لاسبوع وتحديد الفعاليات المصاحبة، كما تقرر إضافة فقرة يومية عبارة عن تكريم للرواد في مجالات مختلفة تشمل قدامى المعلمين ورواد الأعمال التطوعية والصحفيين السابقين.

وودعت اللجنة الأهالي وزوار المحافظة لحضور انطلاقة فعاليات المهرجان في المنطقة التاريخية والتي تستمر الفعاليات لمدة أسبوع.