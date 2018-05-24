استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم (الخميس)، القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان الوزير المفوض وليد بن عبدالله بخاري، الذي قدم له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب في لبنان.وحمّل رئيس مجلس النواب اللبناني، القائم بأعمال سفارة المملكة نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.كما زار بخاري رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض.وجرى خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع والعلاقات الثنائية.