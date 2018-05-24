تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في تمام الساعة 18:25 اليوم (الخميس) بلاغاً عن حادث ميكروباص في طريق الهجرة كيلو 134، وعند اتجاه الفرق للحادث وقع حادثين في موقعين منفصلين ونتج عن تلك الحوادث 7 وفيات و 19 إصابة .

و أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن تفاصيل الحوادث كانت على النحو التالي : الحادث الأول في الكيلو 134 في طريق الهجرة وقع حادث مروري وتم على الفور توجيه 7 فرق إسعافية وفريق من الإستجابة المتقدمة والقيادة الميدانية للموقع وعند الوصول للموقع في وقت وجيز جداً وبعد إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 13 إصابة وجميعها من متوسطة إلى بسيطة وتم التعامل معها إسعافياً ونقلها للمستشفيات .

و أما بالنسبة للحادث الثاني : فعند اتجاه الفرق للحادث الأول وقع حادث لسيارة عائلية في طريق الهجرة الكيلو 90 و تم طلب الدعم على الفور من قبل الفرقة المباشرة للحادث و تم توجيه 6 فرق إسعافية وفريق إستجابة متقدمة بقيادة القائد الميداني وفريق إسعافي من الشؤون الصحية حيث اتضح وجود 5 إصابات معظمها خطيرة الإصابة و 7 وفيات وجميعهم من عائلة سعودية واحدة حيث توفي في الموقع الأب والأم وخمسة أطفال فيما تم نقل جميع الحالات للمستشفيات .

و وقع الحادث الثالث في الكيلو 75 ونتج عنه إصابة بسيطة ولله الحمد و تم التعامل معها إسعافياً ورفضت النقل للمستشفى .