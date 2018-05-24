أكد المتحدث الرسمي لمدني منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان أن إمرأة ورجل أصيبا بحروق نتيجة وميض لحظي الحق أضراراً كبيرة بشقة جنوبي جدة، نتيجة لتسرب غاز الطبخ ( الميثان ) وانتشاره في أروقة شقة بالدور الرابع لبناية من أربعه طوابق ، تعرض ( الغاز ) في لحظة لمصدر حراري مما أدى إلى وميض لحظي أصاب إمرأة بحروق بليغة بينما كانت إصابة الرجل أقل تأثيرا ، نقلا على إثرها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأضاف، تضررت واجهة الشقة بأضرار بليغة وسقطت الحوائط الأمامية من الدور الرابع لتوقيع أضرار مادية على بعض العربات المتوقفه أمام البنية ، كما نتج عن التسرب الذي تشبعت به أروقة الشقة في تحطم بعض الأبواب الداخلية وصولا إلى باب مصعد البناية ليسجل أضراراً طفيفة بالباب.

وقال بن سرحان: " باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة الحادث وعملت على تطويق المنطقة وإنهاء أعمال البحث والتمشيط عن أي إصابات فيما باشر التحقيق معاينة الحادث ومعرفة الأسباب ومتابعة حالة المصابين بعد نقلهم إلى المستشفى ".

و شدد بن سرحان، على ضرورة التعامل السليم مع مثل تلك الحوادث عند اشتمام رائحة الغاز بعدم إشعال أي مصدر حراري للكشف عن التسرب، وعدم فتح الإناره ( الكهرباء ) أو إغلاقها أوفتح و إغلاق مروحة الشفط ، للبحث عن مصدر تسرب الغاز من خلال إغلاق ساعة أو صمام إسطوانة الغاز، ومن ثم فتح النوافذ لعدت ساعات حتى يصبح هناك تيار من الهواء داخل الشقة، لتفريغها من غاز الطبخ ( الميثان ) المتسرب، وينبغي طلب فني لعلاج الخلل من الجهة المعنية بالغاز .