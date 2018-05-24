كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية قبل دخول الشهر الفضيل.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة، حيث كان مجموع ما تم الكشف عليه (562) منشأة تجارية، أسفرت عن رصد (237) ملاحظة تتعلق بوسائل السلامة الوقائية تم تعديلها وتصحيح وضعها فوراً، كما تم تطبيق نظام الغرامات المتعلق بمخالفات الدفاع المدني على (19) منشأة تجارية وإحالتهم جميعاً إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار عدد (57) منشأة بضرورة تصحيح وضعها خلال 48 ساعة فقط.

وتابع الشمري إن الدفاع المدني يدعو أصحاب المحلات والمستثمرين إلى التقيد بتنفيذ وسائل ومتطلبات السلامة وعدم إسكان العمالة داخل المحلات التجارية وإبرام عقود صيانة لوسائل السلامة وعدم إغلاق مخارج الطوارئ.