أكد مصدر لـ«عكاظ» أن فنان العرب محمد عبده سيُحيي حفلة غنائية على مسرح المفتاحة بمدينة أبها خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتحديداً في السابع من شهر شوال القادم الموافق 21 يونيو، بتنظيم شركة ‫روتانا، وذلك ضمن سلسلة من الحفلات الغنائية التي يحييها كبار الفنانين على المستوى العربي والخليجي بعدد من مدن المملكة تحت شعار «العيد في السعودية».



وأوضح المصدر أن الحفلة الغنائية الذي سيقدمها فنان العرب محمد عبده على مسرح المفتاحة ستشهد حضوراً من الجنسين ذكوراً وإناثاً، حيث سيكون مسرح المفتاحة والذي يتسع لأكثر من 4 آلاف شخص مقسم بين الرجال والنساء.



واختتم المصدر حديثه بأن الحفلة الغنائية تأتي برعاية من هيئة الثقافة، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها مع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.



يذكر أن فنان العرب محمد عبده عاد العام الماضي إلى مسرح المفتاحة ليحيي أولى حفلاته الغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من ١٠ سنوات برفقة ٤٠ عازفا و ١٨ أغنية منتقاة من ٢٢ أغنية عمل عليها في بروفات سبقت الحفلة بيومين، وافتتحها بأغنية «ما قلت لك»، لينطلق بعدها إلى العديد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بالترديد تارة وبالتصفيق تارة أخرى، قبل أن يقف الجمهور صامتا مع «أبو نورة» في أغنية «أبها حسبتك جنة الجنات»، ليستعيد شوق المكان وذكرياته بـ«أنورت سودة عسير» و«دعاني الشوق» و«سايق الخير» و«ظبي الجنوب» و«مثل صبيا» و«لا تصدق» و«أيوه» و«معك التحية» و«رماد المصابيح»، واختتمها بأغنيته الوطنية «فوق هام السحب»، وسط جماهير كبيرة اكتظت بالمسرح من أهالي وزوار منطقة عسير.