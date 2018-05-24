بسطت برامج مجموعة MBC نفوذها على المراكز الأولى لنسب المشاهدة خلال الأسبوع الأول من رمضان، وواصلت عادتها الموسمية بتربعها على الصدارة بالمسلسل الكوميدي «عوض أبا عن جد» الذي يعرض في الفترة الذهبية، وجاء على قائمة الأكثر مشاهدة بنسبة (33%)، متفوقا على برنامج «رامز تحت الصفر»، الذي جاء ثانيا بـ(30.2%)، ثم مسلسل العاصوف الذي حل ثالثا في نسب المشاهدة بنسبة (29.4%) ويتوقع أن يتقدم مع ارتفاع وتيرة أحداث المسلسل.واستحوذت قنوات «mbc1» على نصيب الأسد، وسط مزاحمة من القنوات السعودية وSBC التي تواجدت ضمن أعلى نسب مشاهدة بين الفضائيات، وفرضت القناة الجديدة SBC تواجدها فكانت ضمن المحطات الأكثر متابعة في تطور لافت. ثم حلت قنوات روتانا خليجية وقناة القرآن الكريم وأبوظبي ودبي في القائمة تباعاً.وعلى مستوى البرامج والمسلسلات الأكثر مشاهدة في قناة SBC حل مسلسل «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام أولا، فيما جاء «شير شات» لعبدالله السدحان ثانيا، ومسلسل «أرض النفاق» لمحمد هنيدي ثالثا. وحل برنامج المسابقات «جوائز السعودية» من تقديم الشاب عبدالمجيد الرهيدي رابعا.جاء ذلك في دراسة صادرة من شركة ابسوس للأبحاث التسويقية، والتي تتصدى لقياس نسب المشاهدة على مستوى الفضائيات بشكل دوري.