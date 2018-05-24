أكملت أمانة منطقة الجوف معالجة جميع البلاغات التي استقبلها هاتف الطوارئ في أمانة الجوف خلال الـ 60 يوماً الماضية، عبر الرقم الهاتف المخصص لملاحظات وبلاغات المواطنين 940.وأكدت أمانة منطقة الجوف في بيان صحفي، أن هناك توجيهات مشددة من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، بسرعة التجاوب ومعالجة بلاغات المستفيدين، ووضع جميع بلاغات المواطنين بأهمية عالية وسرعة معالجتها وعدم التهاون فيها.وبيَّنت الأمانة أن هاتف الطوارئ يعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، وذلك لتسهيل عملية التواصل المباشر بين المواطن والمقيم مع الأمانة، للإبلاغ عن أي ملاحظة وشكوى تتعلق بالخدمات البلدية وإحالتها لجهة الاختصاص لمعالجتها.من جهته، ثمَّن أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي جهود موظفي مركز البلاغات على هذه السرعة والأداء المميز.