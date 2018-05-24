تربع المسلسل الكوميدي السعودي «عوض أبا عن جد» على قائمة الأكثر مشاهدة في الأسبوع الأول من شهر رمضان على مستوى القنوات الفضائية بنسبة (33%)، متفوقا على برنامج «رامز تحت الصفر»، الذي جاء ثانيا بـ(30.2%)، ومسلسل العاصوف الذي حل ثالثا في نسب المشاهدة على مستوى السعودية بنسبة (29.4%)واستحوذت قنوات «mbc1» والسعودية وSBC على أعلى نسب مشاهدة بين الفضائيات الأكثر متابعة بشهر رمضان، ليأتي خلفها قنوات روتانا خليجية وقناة القرآن الكريم وأبوظبي ودبي. وأثبتت القناة السعودية الوليدة SBC مكانتها رغم قصر الفترة الزمنية لبثها مطلع الشهر الجاري بإزاحتها قنوات لها باع طويل وسنوات عديدة وحضور خاص في رمضان ببرامجها ومسلسلاتها.وعلى مستوى البرامج والمسلسلات الأكثر مشاهدة في قناة SBC حل مسلسل «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام أولا، فيما جاء شير شات لعبدالله السدحان ثانيا، ومسلسل أرض النفاق لمحمد هنيدي ثالثا. وحل برنامج المسابقات «جوائز السعودية» من تقديم الشاب عبدالمجيد الرهيدي رابعا.جاء ذلك في دراسة صادرة من شركة أبسوس للأبحاث التسويقية، والتي تتصدى لقياس نسب المشاهدة على مستوى الفضائيات بشكل دوري.