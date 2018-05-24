أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن مكابرة نظام الحمدين لازالت تتسيد الموقف بعد مرور عام على مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لنظام الدوحة، دون أن يلتفتوا إلى خسارة شعبهم، مشيراً إلى أن بوصلتهم غير متزنة، وتكلفة عنادهم ستكون عالية.وقال عبر «تويتر»: «عام مر على المقاطعة، خسرت فيها بلادي الكثير، وابتعدت عن محطيها أكثر، ولازالت المكابرة سيدة الموقف عند نظام الحمدين، لا يهمهم خسارة شعبهم طالما العناد سيدهم».وأضاف: «ذهبوا إلى أوروبا ولم تحل أزمتهم.. رحلوا إلى روسيا وفشلت رحلتهم.. شدوا الرحال إلى واشنطن وخابت مساعيهم.. سيتعبون كثيراً ويسافرون طويلاً ولن يجدوا الحل مادامت البوصلة غير متزنة».واختتم تغريداته قائلاً: «كل يوم من المكابرة والعناد تكلفته عالية عندما تسدد فواتير من تلاعب بمصلحة أبناء وطني.. سنتذكرهم فرداً فرداً أولئك الذين غدروا بنا قبل جيرانهم وأشقائهم».