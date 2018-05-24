استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس) في مكتبه بديوان الوزارة، سفير جمهورية أوزباكستان أولو غبيك مقصودوف، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية جو بيونج ووك، وسفير مملكة المغرب مصطفى المنصوري المعينين لدى المملكة.وتسلم الجبير خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز.حضر الاستقبالات، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.