أعلنت وزارة الإسكان، عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع رتاج مكة، مشيرة إلى أن نسب الحجوزات في المشروع حتى الآن تجاوزت الـ25%.وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن إجمالي الحجوزات في مشروع إسكان رتاج مكة منذ الإعلان عن تدشين المشروع مطلع الشهر الجاري تتجاوز 1200 وحدة سكنية، لتكتمل بذلك حجوزات المرحلة الأولى من المشروع، بتجاوز نسبة 25% من إجمال الوحدات السكنية البالغ عددها 4500 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية من المشروع، وأصبح متاحاً أمام المستفيدين.وأضاف: يأتي مشروع «رتاج مكة» ضمن سلسلة من المشروعات التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية وتستهدف من خلالها ضخ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتلبية تطلعات المستفيدين من الدعم السكني وتوفير خيارات متنوعة من حيث التصاميم والنماذج وكذلك المساحات والأسعار، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في ضخ المزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة في مختلف مناطق المملكة.وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذا المشروع، هناك 5 مشاريع أخرى في مدن الرياض وجدة، والمدينة المنورة، موضحاً أن نسب الحجوزات في هذه المشروعات مرتفعة، وأن الإقبال عليها في تزايد مستمر حيث تم حجز ما يزيد على 70% من مشروعي المدينة المنورة، واكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع «تلال الغروب» في محافظة جدة، بعد أن تم حجز أكثر من 1000 وحدة سكنية في المشروع.يذكر أن مشروع «رتاج مكة» يقع على مساحة 1.3 مليون متر مربع ويتميز بموقعه الإستراتيجي في حي النورانية على المدخل الشمالي للعاصمة المقدسة، ويأتي بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، كما يتميز بوقوعه داخل النطاق العمراني ويحوي إضافة إلى الوحدات السكينة على 3 جوامع ومسجدين و5 مدارس و7 حدائق وملاعب أطفال، والعديد من المرافق التجارية، كما تم تخصيص العديد من المواقع للجهات الحكومية منها 4 مواقع لمرافق تعلمية، وصحية وأمنية وغيرها.ويضم المشروع خيارات متعددة من حيث المساحات والتصاميم والأسعار، حيث تصل مساحات الوحدات السكنية إلى 225 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 419,773 ريالا ما يقدم خيارات متنوعة للمستفيدين من مشروعات الوزارة.