أشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بالأداء الاحترافي والمنضبط الذي يقوم به الشباب السعودي العامل في مختلف الوظائف الفندقية.وقال مخاطباً طلاب معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي: "أنتم نموذج مشرف للوطن، عملكم الاحترافي وتفانيكم في تقديم خدمة مميزة للسياح يعكس كرم الضيافة العريق الذي يتميز به إنسان هذا الوطن على مر العصور".وأشار إلى أن هيئة السياحة ومنذ اليوم الأول من عملها، حرصت على أن تكون مولدة للفرص الوظيفية الحقيقية، وهي اليوم تقطف هذه الثمار بعد أن استثمرت وبشدة في هذا المجال، حيث شجعت أبناء الوطن للعمل في قطاع الضيافة الفندقية ووفرت لهم المناخ المناسب للعمل، كما عملت على ضخ حقائب تدريبية متقدمة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.وكان عدد من الشباب السعودي قد تولى أمس تقديم خدمات الضيافة لاجتماع مؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الذي عقد في الرياض وحضره أكثر من 200 مدعو.وأثناء لقاءه الطلاب، قال الأمير سلطان بن سلمان: "نفخر بكم، وأود أن أقول لكم أنكم ستتحولون من موظفين يقدمون خدمات الضيافة إلى مستثمرين ومولدين للفرص الوظيفية للأجيال القادمة من أبناء الوطن".من جهته، قال ماجد السبيعي مدير المعهد: "إن الأمير سلطان بن سلمان هو الأب الفعلي لكل من يعمل في القطاع السياحي، وعمل طوال سنوات عمره مكافحاً وبعزيمة لا تهدأ لجعل السياحة واقعاً، واليوم نشهد سباقاً كبيراً من أعرق الفنادق وأفضلها للتواجد في السوق السعودي والتنافس على الموظف السعودي الذي نجده يعمل باحترافية منقطعة النظير في تقديم الطعام، والاستقبال، والضيافة، ونظافة الغرف، وحمل الحقائب، والإرشاد السياحي، وغيرها الكثير من مجالات التوظيف في القطاع الفندقي".الجدير بالذكر، أن عدد الفنادق المرخصة بلغ في المملكة العربية السعودية 1798 فندقاً حتى نهاية عام 2017، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 2100 فندق بنهاية عام 2020، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخصة 5107 وحدات سكنية مرخصة بنهاية عام 2017، مسجلة قفزة كبيرة من 2784 وحدة في عام 2008، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 6003 وحدات سكنية مرخصة بنهاية عام 2020، مع تزايد ملحوظ في حجم السعة الفندقية للشقق المفروشة في المملكة، حيث زاد عدد الشقق المفروشة من 51.768 في عام 2005 إلى 94.990 شقة في نهاية 2017، مع توقعات بتزايد العدد ليصل إلى 228.314 شقة في نهاية 2020.