«عكاظ» (الباحة)أعلنت جامعة الباحة البدء في تسليم وثائق الخرجين والخريجات من يوم الأحد 1439/9/12هـ، وذلك في مقر كلياتهم.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور خالد بن عمير الغامدي، أن العمادة أكملت الإجراءات الخاصة بطباعة وثائق الخريجين والخريجات، مشيرًا إلى أنّ العمادة أنشأت رابطاً خاصًّا http://cutt.us/gEliq،لمتابعة إجراءات تسليم الوثائق إلى الكليات، وذلك لمعرفة الخريج موعد استلام كليته للوثائق من قبل عمادة القبول والتسجيل، ومن ثمّ يمكن التوجه مباشرة لمقر الكلية مصطحباً أصل بطاقة الهوية الوطنية، أو دفتر العائلة للطالبات، بالإضافة إلى نموذج إخلاء الطرف.