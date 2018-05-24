حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوريا الشمالية اليوم الخميس من أي خطوة «طائشة» أو «متهورة» بعد أن ألغى قمة مرتقبة مع كيم جونغ أون الشهر القادم.وقال ترمب إن كوريا الجنوبية واليابان على استعداد للرد إلى جانب الولايات المتحدة على أي «خطوة طائشة أو متهورة تتخذها كوريا الشمالية».وأضاف «آمل أن تكون هناك أمور إيجابية فيما يتعلق بمستقبل كوريا الشمالية، لكن إذا لم يحدث ذلك فنحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى».وأكد أنه «في غضون ذلك، ستستمر عقوباتنا القوية، إنها أقوى العقوبات المفروضة على الإطلاق، كما ستستمر حملة الضغوط القصوى».