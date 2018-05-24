أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم (الخميس)، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، مُتمنياً له التوفيق خلال الفترة القادمةوأرجع رئيس «هيئة الرياضة» قراره إلى تفسيرات البعض للمواقف التي كان يتعامل فيها من منطلق حبه للنادي بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن هذا الأمر أحزنه ودفعه مضطرا لهذا القرار.وكتب تركي آل الشيخ عبر «فيس بوك»: «على مدار شهور مضت، شرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعلى مدار سنوات مضت، كان النادي الأهلي وما زال وسيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائماً في وجداني».وأضاف: «كنت حريصاً أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره من أهم أولوياتي، وكنت أتابع كل همومه وطموحاته بقلبي وعقلي، إلا أن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائماً تفسيرها بشكل خاطئ ويُساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبة لي، وهو أمر أحزنني كثيراً، ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شيء».واختتم تصريحاته قائلاً: «اليوم أجد نفسي مضطراً لأن أعتذر عن رئاستي الشرفية للنادي الأهلي، داعياً المولي ـ عز وجل ـ أن يوفق هذا النادي العريق لإسعاد جمهوره العظيم».