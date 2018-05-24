وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بفرض التدابير والاحتياطات الكفيلة بسلامة أهالي محافظة شرورة والمراكز التابعة لها، بمواجهة المخاطر المحتملة من إعصار «ميكونو».وعقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة شرورة، اجتماعًا طارئًا رأسه محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف، لاستعراض خطط الجهات المعنية في التعامل مع الإعصار.وأقرت اللجنة مرابطة «فريق الأزمات» من مندوبي الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والخدمية المختصة بالسلامة، داخل وحدة العمليات المشتركة، بدءًا من اليوم (الخميس)، وحتى نهاية الحالة، بإشراف محافظ شرورة.