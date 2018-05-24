قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم (الخميس)، إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.وأضاف الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: شرفني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء لاستشارات نيابية أجراها اليوم.وأكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول لبنان، وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا.وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال اليوم الخميس إن المشاروات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الإثنين.