شيعت جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم (الخميس)، شهيد الواجب الرقيب أول إسماعيل بن محمد أحمد عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وتقدم المصلين بالجامع الكبير بمركز بحر أبو سكينة، وكيل المحافظة المكلف يحي بن محمد العاصمي ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من الضباط والأفراد.ونقل وكيل المحافظة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، وتعازي أمير منطقة عسير ونائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.