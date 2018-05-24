أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، إيقاف شركة «ويليس السعودية العربية المحدودة وساطة تأمين وإعادة تأمين» عن ممارسة نشاط وساطة الـتأمين وإعادة التأمين اعتباراً من اليوم الخميس 08 / 09 / 1439هـ (الموافق 24 / 05 / 2018م).وأشارت المؤسسة إلى أن قرار الإيقاف يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على الشركة تتمثل في عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني، مما أدى إلى الإخلال بنزاهة وعدالة المنافسة، مؤكدة أنه لن يتم النظر في رفع الإيقاف حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية.