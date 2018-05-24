طالب أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالترخيص لعدد من المرشدين السياحيين في جميع محافظات ومدن المنطقة، مشيراً إلى ما تحظى به من مقومات يمكن استغلالها وجذب المواطنين للسياحة الداخلية من خلال تفعيل برامج وخدمات وفعاليات قادرة على جذب السائح باستثمار تلك المقومات.جاء ذلك، خلال تسلمه اليوم (الخميس)، تقريرا عن فعاليات مهرجان لينة التراثي الذي أقيم تحت رعايته بقرية لينة التراثية لمدة اربعة أيام، خلال الفترة 10 - 13 / 08/ 1439هـ، واستهدفت تنمية الوعي وتعريف المجتمع بتراثهم الحضاري والبعد الثقافي للمنطقة، من مدير فرع الهيئة بالمنطقة محمد الزمام.وشدد الأمير فيصل بن خالد على أهمية أن تكون هذه الفعاليات نواة لملتقى تاريخي وثقافي سنوي شعرياً وفنياً وتاريخياً وأدبياً في قرية لينة، وفي درب زبيدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يقصده المثقفون والمهتمون بشؤون الأدب والثقافة، ليغطي مساحة واسعة من الإبداع الفني ابتداءً من الأدب والشعر مروراً بالفن التشكيلي والتصوير الضوئي والخط العربي وانتهاءً بالفلكلور والحرف.وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان زار أمس المرضى المنومين في مستشفى عرعر المركزي.والتقى خلال الزيارة بمديرعام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي والكادر الطبي والإداري، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لجميع المرضى.