توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يتحول إعصار «مكونو» إلى الدرجة الثانية، بعد تحوله إلى الدرجة الأولى، ويتحرك باتجاه شمال / شمال غرب، مشيرة إلى أن مركز الإعصار يبعد عن مدينة صلالة العمانية حوالي470 كم، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار ما بين ( 126 إلى 144 كم في الساعة) ويتراوح موج بحر العرب ما بين 5 إلى 8 م (هائج ) وبسرعة تقدر بـ 12 كم/ ساعة.وتشير التوقعات إلى تحول العاصفة المدارية التي ستتأثر بها أجزاء من المملكة بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية، اعتبارا من يوم السبت إلى الثلاثاء القادم، تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران ( الخرخير، شرورة)، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة، تصل سرعتها إلى أكثر من 75 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، ما تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.وبينت الهيئة العامة للأرصاد أن لا يستبعد أن تتدفق كتلة هوائية رطبة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر) تتسبب في تكون السحب الرعدية، قد تهطل منها أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اعتبارا من مساء يوم الأحد القادم.ودعت الهيئة إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن حالة الطقس، التي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.