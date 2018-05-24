‏‫عقدت اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ بمنطقة الرياض، اليوم (الخميس)، اجتماعاً طارئاً خُصص لمتابعة الحالة الجوية والآثار المتوقعه لنشاط العاصفه المداريه "ميكونو" على المحافظات الجنوبية للمنطقة اعتباراً من يوم الأحد القادم، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد ومصلحة البيئة.حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة، برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء علي بن محمد الدعيج.وناقش الاجتماع تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة كافة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في المناطق المتوقع وصول آثار نشاط الإعصار لها، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية في المحافظات، والتي عقدت اجتماعها الْيَوْم، وهي محافظة وادي الدواسر، ومحافظة السليل، ومحافظة الأفلاج، ومحافظة الحريق، ومحافظة حوطة بني تميم، والتي بدأت اللجان فيها بأعمال الاستعداد والتهيؤ والجاهزية للتعامل مع جميع البلاغات والحالات الطارئة بشكل فوري.