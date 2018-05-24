أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل نجاح بوابة (زكاتي) الإلكترونية، في استقبال الزكاة من أكثر من 580 من دافعي الزكاة قاموا بدفع أكثر من مليونين و300 ألف ريال خلال الأسبوع الأول من إطلاق البوابة، ليتم توجيه أموال الزكاة المحصلة مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي لتصرف على المستفيدين من البرنامج.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم (الخميس)، الإقبال المتزايد من أفراد المجتمع على استخدام بوابة وتطبيق زكاتي بشكل تصاعدي منذ اطلاق البوابة الأسبوع الماضي، نظراً لأنها توفر خدمة دفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام «سداد»، وبشكل سريع،وتمكن دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم.

وأضافت الهيئة أن البوابة توفر عدة خدمات لأفراد المجتمع من أبرزها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجبة وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة.

وأشارت الهيئة، إلى تأهيل فريق متخصص بمركز الاتصال الموحد لديها على الرقم (19993)، يقوم بتقديم خدماته يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وفي الفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية صباحاً، للرد على جميع أسئلة واستفسارات أفراد المجتمع.

وتتيح بوابة زكاتي (zakaty.gov.sa)لجميع الأفراد داخل المملكة أو خارجها الاستفادة من خدمات البوابة، والتي يٌعتبر التسجيل فيها اختيارياً للأفراد، وتوفر لهم خياراً جديداً وسريعاً لدفع زكاتهم بصورة إلكترونية متطورة، في دقائق معدودة بكل ثقة واطمئنان.