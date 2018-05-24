توفي شخص وأصيب آخر في حادث تصادم بين ثلاثة مركبات (جي أم سي، دينا، شاحنة)، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، على طريق بيشة - خميس مشيط في القاع بمركز صمخ جنوبي بيشة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وعمل الدفاع المدني على إخراج شخص محتجز داخل إحدى المركبات، ونقله إلى مستشفى الملك عبدالله عن طريق فرقة الهلال الأحمر، إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى، فيما تم نقل الشخص الأخر عن طريق المواطنين إلى المركز الصحي.

وأرجع عدد من شهود العيان الحادث إلى التجاوز الخاطئ من قائد إحدى المركبات.

وأكد متحدث الهلال الأحمر في منطقة عسير محمد الشهري، مباشرة فرقة واحدة إسعافية موقع الحادث فور تلقي غرفة العمليات بلاغاً، إذ تم التعامل مع حالة واحدة من قبل الفرقة الإسعافية، ونقلها وعمل إنعاش رئوي لها حتى وصولها للمستشفى.