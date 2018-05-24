‏صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس (الأربعاء)، بتعيين الدكتور نامي بن مفرج الجهني وكيلا لوزارة التعليم للشؤون المدرسية.

‏ويجمع الدكتور الجهني بين خبرة العمل في القطاع الخاص والعمل الحكومي، حيث عمل في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنسانية، قبل الانتقال للعمل الأكاديمي في جامعة الملك سعود كعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية تطبيقية.

‏وعمل الجهني مستشار بعمادة السنة الأولى المشتركة، ثم وكيلا للعمادة ثم عميد السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود منذ عام 2014.

‏الجهني حاصل على الماجستير والدكتوراه في تخصص المختبرات الطبية من جامعة شيفلد في بريطانيا.