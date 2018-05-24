قالت خدمات الطوارئ في إيطاليا اليوم الخميس إن شخصين قُتلا وأُصيب 20 آخرون عندما اصطدم قطار بشاحنة بضائع في إقليم بيدمونت بشمال البلاد.وقالت شركة القطارات الحكومية إن القطار المكون من خمس عربات اصطدم بالشاحنة في وقت متأخر من أمس الأربعاء (23 مايو أيار) بعد أن اخترقت شاحنة بضائع ثقيلة حاجزا وعلقت على القضبان بين مدينتي رودالو وكالوزو.وتوفي سائقي القطار والشاحنة في الحادث.ويربط القطار المحلي بين تورينو عاصمة الإقليم ومدينة إيفريا الشمالية.وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة على شبكة السكك الحديدية الإيطالية.