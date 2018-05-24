شيعت جموع غفيرة ظهر اليوم (الخميس) جثمان الشهيد ظافر دشيش الخثعمي، حيث أديت عليه صلاة الميت بعد ظهر اليوم بأحد الجوامع بمدينة البشاير شمال منطقة عسير، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية، وسط حضور وتنظيم أمني فيما تم دفنه بقريتة «الصدر» شمال مركز خثعم.

«عكاظ» التقت دشيش ظافر الخثعمي والد الشهيد الذي أعرب عن اعتزازه باستشهاد ابنه قائلا: «ظافر شرّفنا جميعا وشرف الوطن باستشهاده في سبيل الدفاع عن دينه ووطنه، نحن في خدمة ديننا ووطنا والدفاع عنه بكل ما نملك حتى لو تطلب ذلك جميع أبنائي».

وكان الشهيد ظافر دشيش الخثعمي قد استشهد أثناء دفاعه عن حدود المملكة العربية السعودية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقد أوضح سداح دشيش الخثعمي أحد إخوة الشهيد، أن أخيه لقي ربه وهو يدافع عن هذا الوطن حيث أكد لنا زملاءه استبساله في المعركة، حيث تمكن رحمه الله من القضاء على عدد من الحوثين قبل أن يستشهد، مضيفا أن الشهيد عرف بشجاعته حيث تعرض للاصابة 3 مرات حتى كتب الله له الشهادة، يذكر ان الشهيد متزوج ولديه اثنين من الأبناء.

وكانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق نبأ استشهاد العريف ظافر دشيش الخثعمي أحد منسوبي القوات البرية.