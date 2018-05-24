سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين اليوم الخميس في ظل زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ بداية 2017 بفعل المخاوف بشأن الإمداات من فنزويلا وإيران.وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 79.72 دولار للبرميل في أكبر انخفاض يومي لخام القياس العالمي منذ الثامن من مايو.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 86 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل.كانت مصادر في أوبك وقطاع النفط أبلغت رويترز أن المنظمة قد تقرر في يونيو زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.يتراجع إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية بينما أصبح الإنتاج الإيراني مهددا بعقوبات أمريكية.كانت أوبك اتفقت مع بعض كبار منتجي النفط من خارجها على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض.وتجتمع أوبك والمنتجون المستقلون في فيينا يوم 22 يونيو.