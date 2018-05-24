ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، مدفوعة بضعف الدولار والمخاوف بشأن تجدد التوترات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة.وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1296.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد نحو 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1295.70 دولار للأوقية.وتعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد أن أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا للأمن القومي بشأن واردات السيارات والشاحنات مما قد يُفضي إلى رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فُرضت على الصلب والألومنيوم في مارس.واحتلت تركيا بؤرة الاهتمام وانخفضت الليرة أكثر من اثنين بالمئة بعد أن عجز رفع طارئ لأسعار الفائدة في وقف المشكلات التي تواجهها.ويُنظر إلى الذهب في العادة كاستثمار آمن خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.وتلقى الذهب الدعم من انخفاض مؤشر الدولار الذي فقد قوة الدفع بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة وإثر نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي بدت لهجته تميل إلى التيسير النقدي.وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الدولار ويخفض الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، لكن المعدن النفيس يمكن أن يُستخدم للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية خمسة بالمئة منذ لامس مستوى 1365.23 دولار في 11 أبريل وهو أعلى سعر في نحو ثلاثة أشهر.وارتفع السعر الفوري للفضة 0.8 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 907.70 دولار للأوقية.وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 972.97 دولار للأوقية.